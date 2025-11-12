S.A. 13:53 Futsal PGS Alghero: esordio nel Campionato di Serie D L´incontro è in programma questa sera, con fischio d´inizio alle ore 21 ad Alghero, presso l´impianto Taulera del Centro Sportivo Sporting di Via Fleming, contro l´ASD Marzio Lepri di Sassari



ALGHERO - La PGS Futsal Alghero è pronta a scrivere la sua prima pagina nella storia del Futsal regionale. Oggi, Venerdì 14 Novembre, la squadra esordisce ufficialmente nel campionato di Serie D regionale Sardegna di Futsal, segnando il vero e proprio battesimo agonistico dopo la recente esperienza in Coppa Italia. L'incontro è in programma questa sera, con fischio d'inizio alle ore 21:00 ad Alghero, presso l'impianto Taulera del Centro Sportivo Sporting di Via Fleming, attualmente sede degli impegni casalinghi. Il debutto in campionato vedrà la PGS Futsal Alghero affrontare l'ASD Marzio Lepri di Sassari.



La nascita della PGS Futsal Alghero non è solo un fatto sportivo, ma un vero e proprio progetto mirato a rafforzare la presenza del Calcio a 5 in città. L'idea di creare una seconda realtà solida e strutturata, interamente dedicata al Futsal, risponde all'esigenza di ampliare la base di atleti e offrire nuove prospettive sportive.



«La nostra missione non si esaurisce con i risultati di una singola stagione. Vogliamo costituire una nuova realtà che si radichi profondamente nel territorio, ponendoci in un'ottica di costruttiva collaborazione sportiva nel Futsal ma anche con le altre discipline sportive di Alghero, dando il nostro piccolo contributo insieme alla crescita complessiva del Futsal ad Alghero, facendola uscire definitivamente dalla dimensione del calcetto. Puntiamo a diventare un punto di riferimento, sviluppando e seguendo con interesse i movimenti giovanili non solo in città ma anche nelle borgate limitrofe ad Alghero» commenta Francesco Pepe.