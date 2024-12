S.A. 13 giugno 2022 Nasce distretto rurale Sassari-Asinara Il primo appuntamento si terrà mercoledì 15 giugno a Sassari nella sala consiliare, dove il comitato promotore presenterà pubblicamente il percorso, gli obiettivi e le potenzialità che si intendono attuare attraverso questo strumento operativo



SASSARI - Prende il via mercoledì con il primo incontro di animazione il distretto rurale del Sassarese e del Golfo dell’Asinara che comprende il territorio dei Comuni di Sassari, Porto Torres e Stintino. A promuovere il nuovo distretto è il Comitato promotore guidato dal capofila Coldiretti Nord Sardegna e costituito anche dai Comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, il distretto regionale Sardegna Bio e la Fondazione Its Tagss, che ha già fissato il calendario degli incontri di animazione per avviare un percorso di inclusione e costituzione del distretto dal basso.



Il primo appuntamento si terrà mercoledì 15 alle ore 10.30 a Sassari nella sala consiliare, dove il comitato promotore presenterà pubblicamente il percorso, gli obiettivi e le potenzialità che si intendono attuare attraverso questo strumento operativo che tanto successo sta riscuotendo in tutta la Sardegna dove al momento ce ne sono tre già riconosciuti (distretto rurale Barbagia, Biodistretto Sardegna Bio e Distretto agroalimentare di qualità Le eccellenze agroalimentari e zootecniche dei parchi naturali della Sardegna) e 21 in fase di costituzione. Gli altri sei incontri si terranno tra giugno e luglio e chiuderanno la prima parte prima e più importante fase di costituzione