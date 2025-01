Cor 28 giugno 2022 Lni Alghero in festa per la vela latina A partire dal 4 luglio, con il programma “Estate a Vela Latina”, la Sezione di Alghero propone a chiunque volesse avvicinarsi e conoscere a questo incantevole modo di navigare in armonia con il mare, il “Battesimo della Vela Latina” e la “Navigazione a Vela Latina”



ALGHERO - Sabato 2 luglio in occasione di una festa dedicata alla Vela Latina, la Sezione di Alghero della L.N.I. presenterà le sue attività e proposte riguardanti questo tradizionale armo velico. La Lega Navale Italiana è un’associazione che ha tra le sue principali finalità la diffusione dell’amore per il mare, l’impegno per la sua tutela, la promozione del diporto e della cultura nautica e degli sport marinareschi. La Sezione di Alghero è impegnata nella promozione, diffusione e valorizzazione della Vela Latina quale patrimonio inestimabile della cultura e tradizione marinara della città, della Sardegna e del mare Mediterraneo.



Lo testimoniano il restauro di Annina 1920, gozzo algherese che fiero dei suoi 102 anni di storia oggi disputa regate regionali e nazionali, e l’organizzazione di numerose regate che sono riuscite a risvegliare la passione di equipaggi e la partecipazione di barche attratte fin da altre regioni d'Italia. Tra le nuove iniziative dell’estate 2022, una proposta che permetterà a tutti di sperimentare la navigazione a Vela Latina nel mare più bello del Golfo di Alghero, a bordo delle imbarcazioni in legno dell'antica tradizione marinara.



A partire dal 4 luglio, con il programma “Estate a Vela Latina”, la Sezione di Alghero propone a chiunque volesse avvicinarsi e conoscere a questo incantevole modo di navigare in armonia con il mare, il “Battesimo della Vela Latina” e la “Navigazione a Vela Latina”, rispettivamente due o cinque uscite in mare a bordo dei gozzi Annina 1920 e Gloria condotti dai soci L.N.I. esperti velisti dell'A.I.Ve.L., l'Associazione Italiana di Vela Latina. Di questa e di altre manifestazioni si parlerà nella festa della Vela Latina col seguente programma aperto alla pubblica partecipazione.



In mattinata dalle ore 11 alle 13 presso la banchina Sanità del Porto di Alghero, esposizione e visita delle imbarcazioni Annina 1920 e Gloria insieme ad altre che il giorno successivo si contenderanno in regata il tradizionale “Trofeo del Corall”; alle ore 19, nella sede della Sezione L.N.I. in Banchina Catardi, oltre alla presentazione del Trofeo del Corall e delle altre regate 2022, conferenza – dibattito con la partecipazione di Luigi Scotti, progettista di imbarcazioni a vela latina, pluripremiato timoniere e autore del libro “Navigare a Vela Latina” e di Giovanni Delrio, pescatore e armatore del veliero a vela latina Giovanna d'Arco, con i suoi racconti di pesca dell'aragosta e altre storie di mare. Per informazioni: L.N.I. – Alghero Tel: 079.984093 - e.mail: alghero@leganavale.it - orari segreteria c/o Banchina Catardi: lun.-mar.-gio.-sab. h.10,00-13,00 e lun.-gio. h.15,30-18,30