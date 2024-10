Torres: firmano Garau e Antonelli

17:47 Serie B, la Futsal Fc Alghero ospita il Real Sesto La partita, valida per la terza giornata del campionato di serie B, si presenta, almeno sulla carta, difficile per i giocatori algheresi che, in attesa della conclusione dei lavori nel Palasport Manchia, sono costretti a giocare le prime partite casalinghe a Usini.