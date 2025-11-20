Cor 15:04 Appello Asl Sassari contro messaggi truffa L’Aziendaè stata contattata in queste ore da utenti del Distretto di Ozieri e da quello di Alghero che avevano ricevuto sul proprio cellulare un sms in cui si chiedeva di chiamare con urgenza un improbabile "Centro Unico Primario Cup"



SASSARI – La Asl di Sassari lancia l’appello per sms e messaggi whatsapp truffa che, da giorni, stanno arrivando nei cellulari della popolazione del nord ovest della Sardegna e invita la popolazione a diffidare da messaggi ricevuti sui cellulari chiedendo di chiamare con urgenza l’Azienda sanitaria.



L’Asl n. 1 e’ stata contattata in queste ore da utenti del Distretto di Ozieri e da quello di Alghero che avevano ricevuto sul proprio cellulare un sms in cui si chiedeva di chiamare con urgenza un improbabile "Centro Unico Primario Cup" per ricevere una comunicazione importante. Questa comunicazione non arriva dagli uffici dell’azienda sanitaria che invita i cittadini a diffidare da messaggi di tale tenore, che invece rappresentano con tutta probabilità un tentativo di truffa telefonica da parte di un numero con prefisso 893 o 894 o 895.



Un sotterfugio per far chiamare un numero a pagamento, che in poco tempo prosciuga il credito. Il consiglio della Asl di Sassari resta quello di seguire le indicazioni del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni: prestare massima attenzione e non lasciarsi fuorviare da comunicazioni simili, non telefonare ai numeri suggeriti, non aprire eventuali allegati e non linkare su eventuali

indirizzi.