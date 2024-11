Cor 23 luglio 2022 Porticciolo: Confcommercio prende posizione Anche Massimo Cadeddu, dopo Marco Montalto (Consorzio turistico Riviera del Corallo), si schiera al fianco del Campeggio Torre del Porticciolo di Alghero contro gli attacchi degli ambientalisti e associazioni a loro collegate



ALGHERO - «La vicenda Porticciolo che in questi giorni torna prepotentemente d'attualità ci induce a fare una riflessione attenta e precisa. L'insediamento di un'attività produttiva nel contesto ambientale della spiaggia di Porticciolo non è meramente un'iniziativa imprenditoriale e basta. Difatti i titolari della stessa in quel contesto svolgono soprattutto attività di prevenzione, salvamento, guardiania e tutela ambientale su tutto la zona e non solo nel tratto interessato dalla loro concessione. Lo fanno gratuitamente ed il loro lavoro è a disposizione di chiunque fruisca dell'intera spiaggia e della zona tutta. Quindi, al netto di iter burocratici e pratiche autorizzative che, presumiamo siano in linea con gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, crediamo che sia opportuno concentrarci tutti sull'opportunità che quell'insediamento in quel sito sia opportuno in quanto innanzitutto utile alla garanzia ed all'assistenza di chi visita e vive quell'area. Siamo oltremodo convinti che chi fa impresa debba sempre e comunque rispettare l'ecosistema in cui opera coniugando al meglio gli interessi di chi fruisce e beneficia dei beni paesaggistici e naturali e di chi fa impresa e sviluppo nel rispetto dei parametri normativi». Parole di Massimo Cadeddu, presidente territoriale della Confcommercio.