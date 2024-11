S.A. 30 luglio 2022 Summerbeach, iscrizioni record ad Alghero Le gare si disputeranno tra sabato 30 luglio per le fasi preliminari e domenica 31 luglio con le fasi finali. Il tabellone sarà organizzato con la formula a doppia eliminazione



ALGHERO - Iscrizioni record ad Summerbeach per il torneo nazionale di beach volley. Nella tappa della Sardinia Cup si iscrivono 25 coppie maschili e ben 28 femminili. Il weekend sportivo sarà infuocato e le oltre 50 coppie si daranno battaglia fino all’ultimo punto.



Questa è la prima volta che ad Alghero il numero della categoria femminile supera quella maschile. Nella lista degli iscritti spiccano diverse coppie con un rank molto alto che partecipano anche al campionato italiano assoluto. Alghero e il SummerBeach si confermano come mete gradite dagli atleti che già negli anni scorsi hanno manifestato il loro apprezzamento verso la tappa catalana.



Le gare si disputeranno tra sabato 30 luglio per le fasi preliminari e domenica 31 luglio con le fasi finali. Il tabellone sarà organizzato con la formula a doppia eliminazione. Le finali si giocheranno nel pomeriggio, e le tre migliori delle categorie si aggiudicheranno il montepremi finale di 3000 euro.