S.A. 3 agosto 2022 Sardegna Ricerche stabilizza 21 precari La selezione, per titoli e colloquio, è riservata al personale con almeno tre anni di attività lavorativa maturati nell’agenzia



CAGLIARI - Sardegna Ricerche stabilizza i suoi precari storici con un concorso per 11 tecnici e 10 funzionari amministrativi. La selezione, per titoli e colloquio, è riservata al personale con almeno tre anni di attività lavorativa maturati nell’agenzia. Un passo importante per Sardegna Ricerche che potrà procedere con 21 assunzioni a tempo indeterminato e fronteggiare con maggiore energia i progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, oltre alle numerose attività al servizio di imprese, professionisti e start-up.



La stabilizzazione è stata possibile grazie all’impegno della Giunta regionale che ha incrementato i fondi destinati all’agenzia, alla quale ha anche ceduto parte della sua capacità di assunzione. «Finalmente possiamo dare una risposta a precari che hanno lavorato principalmente nella complessa gestione dei fondi Por e che negli anni hanno acquisito una professionalità importante da non disperdere. Il personale resta il valore più importante di un’azienda, soprattutto se altamente qualificato come il nostro», ha sottolineato Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche.