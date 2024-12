S.A. 19 agosto 2022 Secal cerca un Direttore Generale Avviso di selezione per l´affidamento dell´incarico di Direttore Generale della S.P.A. a tempo determinato per la società che gestisce i tributi comunali ad Alghero



ALGHERO - La S.E.C.AL. S.P.A. ha pubblicato sul suo sito internet, in linea con le direttive previste dall'Amministrazione Trasparente, l'avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale della S.P.A. a tempo determinato.



Nel portale delle società che gestisce i tributi del Comune di Alghero si riporta che “dando garanzia di pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso all'incarico in oggetto è intenzione della S.E.C.AL. S.P.A. indire pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un Direttore, per mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, con durata a tempo determinato per anni 2 (due)”.



«Un primo atto di grande responsabilità e rilevanza quello della nuova gestione della Secal che vuole da subito imprimere un'accelerata alla sua attività anche tramite l'individuazione del Direttore Generale, ruolo di grande importanza per portare a compimento quelle che sono le direttive e indicazioni del Cda di Secal e dell'Amministrazione Comunale» il commento del Presidente Anna Monfardino.