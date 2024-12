Cor 22 agosto 2022 La Spiaggia di Baia delle Ninfe apre ai nudisti Si tratta dell'arenile che precede Mugoni. E´ la prima spiaggia destinata al turismo naturista nel territorio comunale di Alghero e si aggiunge a quella istituita a Porto Ferro dal comune di Sassari. Ecco il codice di comportamento



ALGHERO - Porta la data del 12 agosto 2022 la delibera che individua ufficialmente il tratto di arenile destinato al turismo naturista nel comune di Alghero. Come deciso dalla giunta comunale lo scorso mese di giugno, si trova in località Porto Conte: la scelta è ricaduta sul litorale sabbioso denominato “Spiaggia di Baia delle Ninfe”, con accesso principale attraverso la Strada Vicinale “Des

Bangius” cui si accede dalla Strada Provinciale 55 o attraverso il sentiero che dalla spiaggia di Mugoni, attraversando la pineta, conduce alla spiaggia, avente approssimativamente lunghezza pari a 200 metri.



La spiaggia aperta ai nudisti - come disposto nella delibera - sarà segnalata con apposita cartellonistica a cura dell’Associazione A.N.I.T.A. Sardegna Naturista e dovrà essere attrezzata come qualsiasi altra spiaggia del litorale. A cura del comune di Alghero sarà anche realizzato un QR Code di rimando al codice di comportamento che sarà pubblicato presso il sito istituzionale del

Comune di Alghero. Si tratta della prima spiaggia individuata all'interno del Comune di Alghero dedicata al turismo naturista e si aggiunge a quella istituita a Porto Ferro dal comune di Sassari.