Alghero-Venezia, maxi ritardo Volotea

ALGHERO - Dovevano raggiungere Venezia dopo aver trascorso qualche giornata di vacanza, ma il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, venerdì pomeriggio con il volo Alghero-Venezia: pesanti i disagi per i passeggeri della compagnia aerea Volotea. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Alghero, volo atterrato solamente pochi minuti prima delle 16. Per tutti, grazie alle vigenti normative di tutela dei passeggeri, la possibilità di richiedere la parziale compensazione pecuniaria a causa del grave disservizio, come evidenziato nel Regolamento Comunitario 261/2004.