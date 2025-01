Cor 25 settembre 2022 Ore 19: crolla l´affluenza -12%



Sempre peggio i dati sull´affluenza alle urne in Sardegna alle ore 19. Soltanto il 40% degli elettori alle urne, contro il 52% delle ultime politiche. In picchiata anche Alghero che si ferma al 39% contro il 51,6% delle ultime elezioni. Alle 12 nell´isola aveva votato ill 15,58%. Il dato nazionale sfiora il 52% di votanti (contro il 59% del 2018) Sempre peggio i dati sull´affluenza alle urne in Sardegna alle ore 19. Soltanto il 40% degli elettori alle urne, contro il 52% delle ultime politiche. In picchiata anche Alghero che si ferma al 39% contro il 51,6% delle ultime elezioni. Alle 12 nell´isola aveva votato ill 15,58%. Il dato nazionale sfiora il 52% di votanti (contro il 59% del 2018)