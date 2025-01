Cor 26 settembre 2022 Alghero: 5 Stelle primo poi FdI Il voto politico dei singoli partiti ad Alghero premia il Movimento 5 Stelle che, a sorpresa, si ritrova primo partito col 23,% di voti alla Camera e al Senato. Segue Fratelli d´Italia al 21% e il Partito democratico al 18%







ECCO I 16 PARLAMENTARI ELETTI IN SARDEGNA ALGHERO - Bassa l'affluenza alle urne anche ad Alghero, col voto politico che premia il Movimento 5 Stelle che si attesta oltre il 23% sia alla Camera che al Senato. Segue Fratelli d'Italia al 21% e il Partito democratico al 18%. Il quarto gradino è ad appannaggio di Forza Italia col 10,4% di consensi mentre la Lega (che portava al suo interno anche il Psd'Az) deve accontentarsi di un risicato 7%. Via via tutti gli altri partiti minori: Alleanza Verdi-Sinistra al 4% come Calenda e Renzi, +Europa al 2% e sotto Noi Moderati di Lupi e Toti.