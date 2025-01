Cor 26 settembre 2022 Ecco i 16 parlamentari eletti in Sardegna A bocca asciutta il Terzo Polo. In Parlamento i rappresentanti di Centrodestra, Centrosinistra e Movimento 5 Stelle. In caduta libera l´alleanza Lega-Psd´Az, già destinata a chiudersi dopo il fallimento elettorale per l´unico portacolori Sardista in corsa, Carlo Doria



CAGLIARI - La Sardegna diventa fotocopia d'Italia e seppure con l'affluenza in picchiata, rispecchia il trend delle regioni meridionali. Primo partito si conferma Fratelli d'Italia, seguito dal Movimento 5 Stelle e dal Partito democratico. Stravince il Centrosinistra ma all'interno della coalizione cambiano profondamente i pesi dei singoli partiti: in caduta libera l'alleanza Lega-Psd'Az, già destinata a chiudersi dopo il fallimento elettorale per l'unico portacolori Sardista in corsa, Carlo Doria.



Tutti i collegi uninominali di Camera e Senato vanno alla coalizione di Centrodestra: eletti in Parlamento Dario Giagoni, Barbara Polo, Gianni Lampis, Ugo Cappellacci, Antonella Zedda e Marcello Pera (che batte l'uscente Gavino Manca del Pd).



Mentre gli eletti con il sistema proporzionale al Senato sono, per il Centrodestra Antonella Zedda - eletta nell’uninominale, lascerà la poltrona a Giovanni Satta; per il Centrosinistra Marco Meloni; per il Movimento 5 Stelle Ettore Licheri (eletto anche in Toscana) è probabile che lasci il posto a Sabrina Licheri.



Alla Camera in attesa della ripartizione definitiva dei voti, tre seggi dovrebbero andare al Centrodestra per Salvatore Deidda, Francesco Mura e Pietro Pittalis, due al Centrosinistra per Silvio Lai e Romina Mura e due ai Cinque Stelle con Susanna Cherchi ed Emiliano Fenu (Alessandra Todde probabilmente opererà per l'elezione in uno dei collegi della Lombardia).



Nella foto: Antonella Zedda di Fratelli d'Italia