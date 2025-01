Ugo Cappellacci 26 settembre 2022 L'opinione di Ugo Cappellacci Un Governo fuori dai giochi di palazzo



Ora subito all’opera per la nostra isola. Dopo 11 anni finalmente l’Italia può avere un Governo sostenuto da una maggioranza nata dalle elezioni e non dai giochi di palazzo. Un esecutivo con una linea politica chiara per affrontare le grandi emergenze, come il caro-bollette, con uno sguardo rivolto anche al futuro. In questa competizione Forza Italia in Sardegna ha proposto una squadra coesa, competente, coraggiosa ed è tornata ad essere centrale sia nello scenario nazionale che regionale. Nonostante la riduzione dei parlamentari, siamo riusciti a confermare la nostra rappresentanza alla Camera. Con questo spirito vogliamo dare il nostro contributo politico e soprattutto vogliamo lavorare per attuare il principio di insularità, con provvedimenti in materia di trasporti, di fiscalità di vantaggio e con misure idonee a dare alle imprese lo slancio necessario a competere con quelle di altre aziende europee. La nostra missione prosegue, “zaino in spalla” per confrontarci con i territori e portare a Roma le proposte, le aspirazioni, le preoccupazioni e le idee del popolo sardo.



*coordinatore regionale di Forza Italia e neo eletto deputato