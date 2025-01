S.A. 26 settembre 2022 Concluso il 3° Slalom Villanova Monteleone Il Team Arrangiati Motorsport archivia con soddisfazione il 3⁰ Slalom Villanova Monteleone. Tutti i risultati



VILLANOVA MONTELEONE - Da poche ore si è concluso un altro fine settimana di gare, che ha visto i motori accendersi in terra Sarda con il 3⁰ Slalom Villanova Monteleone che si è svolto nella provincia di Sassari. La gara in questione era valida come tappa del Campionato Regionale Slalom. Una gara partita con un percorso scivoloso per la pioggia caduta nelle prime ore di domenica, con la situazione che è andata man mano a migliorare, portando la manifestazione ad avere condizioni di asciutto sul percorso con il passare delle ore. Ai nastri di partenza per il Team Arrangiati Motorsport si son presentati 4 dei 5 piloti del consolidato gruppo, con Fabio Angioj che purtroppo è stato costretto ad alzare bandiera bianca prima delle verifiche.



Ottima è stata la prova del forte pilota di Ittiri Enrico Piu, che ha sfiorato una clamorosa vittoria assoluta su un percorso non molto favorevole alla sua Formula Gloria di classe 1150. Di certo Piu non si è arreso e ha messo tutto se stesso conducendo una gara esemplare e sfiorando la vittoria assoluta per solo un decimo. È arrivata comunque una vittoria di gruppo E2SS e di classe 1150. Piu si conferma come sempre tra i piloti pronti a dare battaglia e a saper giocare bene le sue carte quando c'è da farlo. «Onestamente non mi aspettavo questa prestazione, ma allo stesso tempo sono soddisfatto perchè abbiamo dimostrato di esserci in maniera concreta. Prendo questo risultato con moderata soddisfazione e penso alla prossima gara» il commento di Enrico Piu nel post gara. In crescita Giuseppe Cocco che in E1 1600T ha trovato un podio importante con la sua Renault 5 GT Turbo, piazzandosi terzo di classe e quarto di gruppo, sfiorando anche il podio nel raggruppamento di appartenenza. Giuseppe Cocco da parte sua, continuerà a lavorare per raggiungere un livello ancor più importante per migliorare la sua posizione. Il lavoro di queste settimane o per meglio dire mesi, ne sono la prova evidente.



Sempre nella stessa categoria, gara sfortunata per Francesco Pinna sempre su Renault 5 GT Turbo. Tra qualche manche non favorevole e problemi tecnici che si sono palesati nel corso della gara, Pinna ha passato un fine settimana poco positivo. Per Pinna sarà importante mettersi tutto alle spalle ed è già proiettato al suo prossimo impegno. Ottima vittoria in S4 per Antonio Brundu che è sempre più a suo agio con la Fiat Uno di gruppo S. Una netta vittoria di classe che lo attesta come sempre tra i piloti da battere in S4. Brundu continua così la sua marcia di ottime gare disputate e conferma quanto di buono ha fatto vedere nelle ultime uscite. Ora l'obiettivo delle prossime gare sarà quello di continuare a vincere ed alzare magari l'asticella nel gruppo stesso.



Foto (di Michele Moro): Enrico Piu