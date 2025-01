Cor 27 settembre 2022 Porta indumenti: nuovi spazi, vecchi problemi Ecco le condizioni in cui versano i contenitori per la raccolta degli indumenti usati, poche ore dopo lo disposto dal servizio Ambiente del comune, in prossimità del Parco Hemmerle di Alghero







Nella foto: i contenitori nel Parco Hemmerle di Alghero ALGHERO - Nuova ubicazione, vecchi problemi. Ecco le condizioni in cui versano i contenitori per la raccolta degli indumenti usati, poche ore dopo lo spostamento disposto dal servizio Ambiente del comune, in prossimità del Parco Hemmerle di Alghero. Si consolida un malcostume dilagante, frutto di indecoroso menefreghismo e inciviltà. Lo spostamento dei contenitori dall'incrocio tra le vie De Gasperi e Canepa era stato determinato proprio a causa dell'abbandono indiscriminato di rifiuti. A chi, incurante dei regolamenti e dell'educazione abbandona sporcizia e rifiuti in luoghi non consentiti e inidonei, sarebbe il caso che si procedesse con esemplari sanzioni, ne gioverebbero ambiente e comunità.Nella foto: i contenitori nel Parco Hemmerle di Alghero