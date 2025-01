Cor 27 settembre 2022 M5s esulta, resa dei conti in città Il più diretto Graziano Porcu: «dopo il risultato straordinario di "Impegno Civico" alle prossime elezioni fatevi pure una bella coalizione con la Di Maio locale» la cannonata indirizzata ai potenziali alleati di Centrosinistra ad Alghero







Foto d'archivio ALGHERO - «Adesso che i traditori sono scappati ed hanno raggiunto lo 0,6% ed il M5S è il più votato in città leggo di alcuni statisti che ci hanno sbeffeggiato quando, sui programmi e non per le poltrone, incontravamo il Pd, chiedere l'unità del Centrosinistra». Parole di Graziano Porcu, già consigliere comunale ad Alghero e coordinatore del gruppo storico Pentastellato.«Qualche statista, a livello locale, alla decisione di Letta di non correre con il M5S ha stappato bottiglie di Champagne pensando che per il M5S questa operazione avrebbe decretato la fine» rincara Porcu che si toglie più di un sassolino dalle scarpe dopo il buon risultato incassato ad Alghero [ LEGGI ].C'è aria da resa dei conti nel Movimento dopo la dolorosa scissione e l'allontanamento dell'ex deputata Paola Deiana, da tempo in rotta di collisione con le consigliere comunali Di Maio e Alivesi ma anche con i predecessori, Porcu e Ferrara. «E dopo il risultato straordinario di "Impegno Civico" alle prossime elezioni fatevi pure una bella coalizione con la Di Maio locale» la "cannonata" indirizzata ai potenziali alleati di Centrosinistra.Foto d'archivio