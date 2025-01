Cor 29 settembre 2022 Bossi brucia un parlamentare sardo (M5s) Dopo il primo spoglio che attribuiva la doppia elezione a Todde, il seggio sarebbe stato ad appannaggio di Susanna Cherchi, prima dei non eletti proprio in Sardegna. Il riconteggio premia invece il Carroccio



CAGLIARI - Il riconteggio delle schede premia Umberto Bossi. Ripescato nel collegio di Varese e così la Sardegna perde un parlamentare: La vice ministra Alessandra Todde (M5s), infatti, era candidata sia nel collegio del senatur in Lombardia, che in Sardegna. Dopo il primo spoglio che attribuiva la doppia elezione a Todde, il seggio sarebbe stato ad appannaggio di Susanna Cherchi, prima dei non eletti proprio in Sardegna. Niente da fare però. A causa di un errore nel conteggio delle preferenze il seggio è stato ricompreso tra quelli attribuibili alla Lega, che brucia così un parlamentare sardo.