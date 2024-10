S.A. 7 ottobre 2022 Ad Alghero IX congresso di Archeologia Medievale Tra i promotori, Marco Milanese, archeologo medievista già coordinatore ad Alghero degli scavi nel quartiere ebraico e scopritore del cimitero della peste di fine 1500 al Quarter



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è svolto ad Alghero il IX congresso di Archeologia Medievale, per la prima volta in Sardegna, organizzato da Università di Sassari con la Società Archeologi Medievisti Italiani. Tra i promotori, Marco Milanese, archeologo medievista già coordinatore ad Alghero degli scavi nel quartiere ebraico e scopritore del cimitero della peste di fine 1500 al Quarter.



Il Comune di Alghero, che ha contribuito all’organizzazione del congresso svoltosi nell’Hotel Catalunya, ha salutato l’evento per mezzo dell’assessore alla Cultura Alessandro Cocco, che ha sottolineato «l'importanza del convegno e l'importanza di ospitarlo in città, prima in Sardegna. Il tema del medioevo – ha detto - è da riscoprire e approfondire a dispetto dei luoghi comuni che lo circondano, perché rappresenta comunque un momento importante per le scoperte e l'innovazione politica e istituzionale». Oltre a Milanese e al Presidente della Società Archeologi Medievisti Italiani, il Prof Paul Arthur, ha partecipato ai lavori anche il Soprintendente Bruno Billeci.



