Cor 18 ottobre 2022 Esplode la protesta dei pescatori, sit-in al Parco «Ascoltiamo i pescatori, chiudersi non serve» Non bastano le «rassicurazioni di facciata» e i numerosi tentativi di zittire i lavoratori: questa mattina pescatori in protesta davanti alla sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte ad Alghero. «Regole decise unilaterlamente»







Non bastavano i problemi politici e gestionali a minare la tranquillità dell'ente [



«Lavoriamo qui da 40 anni e ora ci impediscono di portare a casa il pane». I pescatori contestano la limitazione alla pesca nel tratto di mare della Baia di Porto Conte, così come previsto dal disciplinare dell'Area Marina Protetta. Ma secondo loro si tratta di «decisioni e regole assunte unilateralmente».



Striscioni appesi davanti alla sede di casa Gioiosa e una nassa proprio all'ingresso del quartier generale presieduto da Raimondo Tilloca e diretto da Mariano Mariani. L 'accusa è pesante: «cinque senza più reddito, ridotte letteralmente sul lastrico» . ALGHERO - Tutto previsto e per certi versi scontato [ LEGGI ]. Qualche giorno fa, infatti, con una nota risoluta i pescatori avevano fatto sentire la loro voce di disperazione nei confronti di Regione e Parco, ma da Porto Conte le critiche erano state accantonate come «totalmente infondate», tanto da mettere in dubbio perfino la reale esistenza e rappresentatività [ LEGGI ].Non bastavano i problemi politici e gestionali a minare la tranquillità dell'ente [ LEGGI ], ecco che riparte la protesta dei piccoli pescatori professionisti di Alghero dopo la chiusura della pesca a Porto Conte e l'impossibilità - di fatto - di lavorare e garantirsi un reddito. Non bastano le «rassicurazioni di facciata» e i numerosi tentativi di zittire i lavoratori: questa mattina (martedì) sit-in di pescatori in protesta davanti alla sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte a Tramariglio.«Lavoriamo qui da 40 anni e ora ci impediscono di portare a casa il pane». I pescatori contestano la limitazione alla pesca nel tratto di mare della Baia di Porto Conte, così come previsto dal disciplinare dell'Area Marina Protetta. Ma secondo loro si tratta di «decisioni e regole assunte unilateralmente».Striscioni appesi davanti alla sede di casa Gioiosa e una nassa proprio all'ingresso del quartier generale presieduto da Raimondo Tilloca e diretto da Mariano Mariani. L 'accusa è pesante: «cinque senza più reddito, ridotte letteralmente sul lastrico» .