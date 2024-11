Cor 18 ottobre 2022 «Ascoltiamo i pescatori, chiudersi non serve» Mimmo Pirisi, membro dell´assemblea del Parco di Porto Conte e consigliere comunale Dem è chiarissimo: ascoltiamo i pescatori e insieme a loro troviamo una soluzione ai problemi



Iva vogliono risposte concrete e immediate, non elemosina pubblica. Vogliono lavorare per il Parco, con progetti attinenti e messi in piedi dall'Ente Parco. Anche perché i soldi ci sono, basta solo avere la volontà di fare. Come Partito Democratico siamo disponibili a dare il nostro contributo. Ora ascoltiamo i pescatori e insieme a loro troviamo una situazione. Chiudersi non serve a nessuno». Parole di Mimmo Pirisi (nella foto), membro dell'assemblea del Parco di Porto Conte e consigliere comunale Dem ad Alghero, che ha voluto dare la sua solidarietà pubblica ai pescatori, esausti da promesse mancate. Promesse che ad oggi non sono state mantenute da parte dell'assessora all'agricoltura regionale datate giugno, con una logica conseguenza: numerose famiglie si ritrovano senza poter lavorare.