Alghero Marathon alla mezza di Assemini

ALGHERO - In prospettiva maratona di Valencia, l’Alghero Marathon affina la preparazione con le gare sui 21km inserite nel calendario regionale Fidal. Tappa di avvicinamento all’appuntamento del 4 dicembre è stata ieri il ritorno dopo due anni di assenza della mezza maratona della Ceramica “Città di Assemini” organizzata dal gruppo Polisportivo dilettantistico di Assemini con l’approvazione del comitato regionale Sardegna Fidal. In poco più di trecento al via dalla pista di atletica in un percorso di 10,5km da ripetere due volte disegnato da Gianfranco Cancedda.



Oltre alla mezza maratona si è disputata una gara competitiva di 10,5km e una non competitiva di 5km oltre ad una gara-gioco di 300 metri riservata ai bambini La prima edizione della gara si disputò il 16 marzo 2008 e fu vinta da Oualid Abdelkader e Claudia Pinna. Quattordici anni dopo (non si disputarono le edizioni 2020 e 2021) sono stati ancora loro a trionfare sulla pista di atletica “campo Coghinas”, sede di partenza e arrivo. Tra gli uomini Abdelkader, nel frattempo passato dalla Civitas Olbia alla Cagliari Marathon, ha preceduto il sassarese Federico Ortu e il sangavinese Francesco Dejas. In campo femminile Claudia Pinna del Cus Cagliari ha vinto con sette secondi di vantaggio su Raimonda Nieddu. Terza Elisabetta Orrù. A seguire Roberta Ferru, Leonarda Cantara e l’atleta dell’Alghero Marathon Daniela Perinu sesta assoluta. Per lei anche il primo posto SF45 (1h38’45). Podio di categoria (2° SF50) per Daniela Zedda ad una settimana dalla prova trail di 24km sul monte Corrasi.



Sui 21km settimi ed ottavi tra gli SM50 Giuseppe Baffo e Raffaele Piras. Vittoria di Giovanna Panai nella gara femminile dei 10,5km (50’16). Ha preceduto di ben due minuti Ornella Pau e di quasi sei la terza classificata Piera Franca Girau. Il calendario regionale proporrà altre due mezze maratone prima della chiusura del 2022: a novembre Uta e la prima domenica di dicembre la CagliariRespira. Sui 42km, per chi non varcherà l’oceano direzione New York, ci sarà l’imbarazzo della scelta: Venezia, Napoli, Ravenna, Torino, Verona, Firenze, Reggio Emilia e Pisa.