S.A. 19 ottobre 2022 Visioni Sarde fa tappa ad Alghero Mercoledì 26 ottobre a partire dalle 18.30 nella Sala Conferenze de Lo Quarter, la Società Umanitaria di Alghero proietterà gli otto cortometraggi di Visioni Sarde



ALGHERO - Il percorso distributivo di "Visioni Sarde" si fermerà anche ad Alghero. Il cinema di qualità espresso dalla rassegna voluta dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dalla Cineteca di Bologna è stato infatti inserito nel programma delle iniziative promosse per il 2022 dal Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero.



L'iniziativa rientra, infatti, nelle finalità istituzionali del dinamico Centro algherese tese a valorizzare e a diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, con particolare attenzione alla cinematografia regionale. Mercoledì 26 ottobre alle 18:30 nella Sala Conferenze de Lo Quarter saranno presentate otto opere sarde di alto livello che, seppur non legate da una tematica predisposta, hanno saputo immortalare l'attualità toccando temi come i disagi adolescenziali, il rispetto dell'ambiente, la disoccupazione, la nostalgia e i primi amori. Esse travalicano i confini isolani per assumere valenza e interesse universale.