Volley: Sottorete sconfitta a Porto Torres

ALGHERO - Inizia in salita il cammino della Web Project Sottorete nel campionato di serie C maschile di pallavolo. Sabato 5 novembre a Porto Torres contro la Quadrifoglio volley è apparsa una squadra spaesata, a tratti imprecisa, giocando una gara fatta di errori nei fondamentali che ha visto la Quadrifoglio volley dominare in tutti i set disputati. La Web Project Sottorete non ha espresso il proprio gioco ma sembrava ancora in fase di rodaggio.



La gara si è conclusa con un netto tre a zero. Il primo set si è concluso 25 a 19, il secondo 25 a 21 e l’ultimo e decisivo terzo set 25 a 17. Commenta così a caldo nel post partita il mister Guido: «Una gara che poteva essere alla nostra portata ma purtroppo le imprecisioni in campo, soprattutto in difesa. Credo di aver compreso in ritardo la tattica da utilizzare durante l’incontro. Abbiamo approcciato male la gara subendo il gioco della squadra di Porto Torres. La Quadrifoglio è stata forte. Vedremo cosa succederà al ritorno. Io voglio credere che questa gara sia stata solo interlocutoria, un incontro che possa essere utile ai ragazzi per comprendere i meccanismi della serie C e che la reazione deve essere immediata. Ora occhi fissi alla prossima gara in casa contro la VBA Olimpia S’Antioco. Forza ragazzi».



La Web Project Sottorete potrà rifarsi nella prossima gara che si terrà ad Alghero alla palestra delle scuole medie Maria Carta il 12 novembre alle 18.30. La partita potrà essere vista anche in diretta sulla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.



Nella foto: l'allenatore Fabio Guido