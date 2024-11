S.A. 14 novembre 2022 Cicle Gaudì, ultimo film al Quarter Venerdì 18 novembre alle 19 nella Sala Conferenze de Lo Quarter, la proiezione di Sis dies corrents (2021) della regista Neus Ballús



ALGHERO - Ultimo appuntamento del Cicle Gaudí a l’Alguer, venerdì 18 novembre alle 19 nella Sala Conferenze de Lo Quarter, con la proiezione di Sis dies corrents (2021) della regista Neus Ballús. Il film ci porta dentro una piccola azienda idraulica ed elettrica alla periferia di Barcellona, dove seguiamo per una settimana la vita e le esperienze di Valero, Moha e Pep, che ci lavorano. Una commedia tenera, naturale e piena di carisma.



Giunto alla sua quarta edizione, l’appuntamento con il nuovo cinema catalano e con il meglio dei Premis Gaudí, è reso possibile grazie alla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, dalla Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Italia e dalla Plataforma per la Llengua, con la collaborazione dell’Acadèmia del Cinema Català, che organizza il premio, e il supporto della Regione Sardegna. Il film, come tutti quelli in programma, è inedito in Italia e sarà presentato nella versione originale in catalano, con sottotitoli in italiano realizzati esclusivamente per l’occasione.