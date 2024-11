Cor 16 novembre 2022 Misericordia all´asta: corteo ad Alghero Monta la protesta in città dopo la decisione della Provincia di mettere all´asta l´immobile sede della Misericordia di Alghero. Sabato corteo pacifico per le vie della città







A tale decisione firmata dall’Amministratore Straordinario Pietro Fois e dal Segretario Generale, Giancarlo Carta con la delibera del Bando di alienazione a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Nord‐Ovest, Sicurezza Nord‐Ovest della Provincia di Sassari, Vittoria Loddoni, si scontra il mondo dell'associazionismo e del volontariato del territorio algherese [ ALGHERO - Il mondo del volontariato di Alghero e del territorio regionale si unisce ai volontari della Misericordia di Alghero e chiama a raccolta la cittadinanza, le associazioni culturali e sportive. E' previsto per la giornata di sabato 19 novembre (ritrovo in Piazza della Mercede alle ore 9) il corteo pacifico contro la messa all'asta della sede storica della Misericordia.Il 15 dicembre 2022, infatti, presso la presso gli uffici del Settore Edilizia e Patrimonio della provincia di Sassari ‐ in Via Lorenzo Auzzas 5 (quartiere Li Punti ‐ loc. Baldinca) nei locali del Padiglione n. 3, si terrà un pubblico esperimento d’asta, con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo di gara (i 1 milione) per l'immobile di Alghero, oggi sede della Misericordia.A tale decisione firmata dall’Amministratore Straordinario Pietro Fois e dal Segretario Generale, Giancarlo Carta con la delibera del Bando di alienazione a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Nord‐Ovest, Sicurezza Nord‐Ovest della Provincia di Sassari, Vittoria Loddoni, si scontra il mondo dell'associazionismo e del volontariato del territorio algherese [ LEGGI ].