Misericordia, asta sospesa ad Alghero

ALGHERO - «Gli uffici amministrativi della provincia di Sassari, su indicazione dell’Amministratore straordinario Pietro Fois, stanno provvedendo ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnici in ordine alla alienazione di alcuni beni immobili dell’amministrazione provinciale. All’interno dell’elenco dei beni pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, si fa riferimento anche all’immobile oggi sede della Misericordia di Alghero, sito in via GiovanniXXIII, per il quale verrà immediatamente pubblicato , in autotutela, un avviso della sospensione della vendita». Così dall’ufficio comunicazione della provincia di Sassari. La scelta di mettere all’asta la sede storica della Misericordia di Alghero aveva creato in città grande stupore e proteste.