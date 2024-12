Cor 22 novembre 2022 Lega Navale Alghero: Serra presidente Eletti il nuovo Presidente e Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana di Alghero. Il nuovo direttivo si è presentato con la Lista “La Lega, il mare e non solo“ che, in continuità con quanto svolto nell’ultimo triennio, presenta un nutrito programma di attività



ALGHERO - Sabato 19 novembre, presso la sede del Polisoccorso ad Alghero, si è tenuta l’Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi Collegiali della Sezione della Lega Navale Italiana di Alghero, che ha visto una nutrita partecipazione di soci culminata con l'elezione del nuovo presidente Giuseppe Serra e dei consiglieri Alberto Bini, Antonello Spada, Antonio Carta, Carmelo Murgia, Gianni Acca, Marco Manca, Mario Mulas, Paola Maglioli, Stefano Salaris.



Il nuovo direttivo si è presentato con la Lista “La Lega, il mare e non solo“ che, in continuità con quanto svolto nell’ultimo triennio, presenta un nutrito programma di attività sociali, culturali e sportive, dando particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e alla salvaguardia dell’ambiente. Il Presidente Giuseppe Serra subentra al Presidente Franco Carossino, che con impegno e dedizione, ha guidato la sezione nell’ultimo triennio.



Inoltre, sono stati eletti i seguenti organi collegiali: Collegio dei Probiviri: Antonello Casu, Carlo Solinas,Franco Carossino, Giovanni Chessa. Collegio dei Revisori dei Conti: Claudio Mura, Fabrizio Monaldi,Franco Canu,Franco Moritto. Al nuovo Direttivo vanno gli auguri di un proficuo e sereno lavoro.