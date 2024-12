Cor 1 dicembre 2022 Cultura cinematografica: finanziati i progetti Oltre all’elenco dei beneficiari risultati idonei, finanziati con le risorse di bilancio, vengono sovvenzionati anche i progetti ritenuti sempre idonei dalla Commissione, ma che in prima istanza non erano stati inseriti perché non c’erano le risorse necessarie



CAGLIARI - Con una determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema dell’Assessorato alla Cultura, è stata approvata la graduatoria dei progetti idonei beneficiari, per la concessione di contributi per la promozione della cultura cinematografica.



Per l’anno 2022 si è stabilito di attivare un Bando pubblico per la realizzazione di Circuiti, Festival, Premi e Rassegne, per un importo complessivo di 757 mila euro, così ripartito, 50 mila euro per i Circuiti, 440 mila euro per i Festival, 167 mila euro per i Premi e 100 mila euro per le Rassegne. Sono state approvate tutte le graduatorie dei progetti legati ai circuiti festival, premi e rassegne che finanziano tutto quello che rappresenta l’attività promozionale del cinema.



Il finanziamento già programmato di 757 mila euro è infatti stato integrato con le risorse arrivate dall’assestamento che tiene così conto di tutti gli idonei. Con le risorse che sono state aggiunte è stato infatti consentito lo scorrimento totale delle graduatorie degli idonei. Vengono dunque finanziati tutti i progetti. Oltre all’elenco dei beneficiari risultati idonei, finanziati con le risorse di bilancio, vengono sovvenzionati anche i progetti ritenuti sempre idonei dalla Commissione, ma che in prima istanza non erano stati inseriti perché non c’erano le risorse necessarie.