Cor 20 dicembre 2022 Salvini, l´incontro Anas, Pais replica a Bruno E´ il Presidente del Consiglio Regionale, l´algherese Michele Pais, a rispondere a distanza alle parole dell´ex sindaco di Alghero Mario Bruno che polemizzava col Ministro Matteo Salvini dopo l´ennesimo annuncio sulla Sassari-Alghero



Anas per verificare la situazione di alcune opere infrastrutturali tra cui la Sassari-Alghero che nelle ultime ore è stata oggetto di polemica da parte di alcuni amministratori locali. Salvini è impegnato a 360 gradi per sbloccare le opere e ha già concretizzato un passo decisivo e storico come il nuovo codice degli appalti: il tutto in meno di due mesi di governo, dopo che nell’ultimo decennio il Mit è stato quasi interamente guidato da esponenti di centrosinistra».



E' il presidente del Consiglio regionale Sardo, l'algherese Michele Pais, a rispondere a distanza alle parole dell'ex sindaco di Alghero che, nel tentativo di spronare e sbloccare l'appalto per l'ultimo lotto mancante della Sassari-Alghero, da tempo è diventato una spina nel fianco del commissario straordinario Christian Solinas e dello stesso Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con sede a Porta Pia a Roma.



Anche nelle ultime ore, dopo l'SS 291 entro Natale, Mario Bruno non aveva mancato di commentare in modo sarcastico e pungente le parole del Ministro leghista, parlando di «ritardo vergognoso» e sottolineando come nessuno ad Alghero e in Sardegna aspetti un «salvatore della patria», ma soltanto impegno e serietà, senza ulteriori «prese in giro» o «promesse di Natale». Nel 2021 Solinas diventa Commissario - concludeva Bruno - è passato un altro anno e la strada è ancora ferma a Rudas. «Basta parole, basta propaganda, nessun regalo, semmai un pauroso ritardo: si inizino subito i lavori».



