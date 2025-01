Cor 20 dicembre 2022 Salvini sblocca 6 opere, l´Alghero-Sassari slitta A distanza di 48ore dal primo annuncio i due cantieri in Sardegna per i quali si attendeva oggi lo sblocco dell´opera con l´Anas, non risultano tra quelli oggetto del confronto con i rispettivi commissari. Per la SS 291 ci sarà da attendere







Nella foto: la videata pubblicata in serata dal Ministro Matteo Salvini con le opere sbloccate dall'Anas in Italia ALGHERO - SS20 Tunnel del Tenda (Piemonte); Raccordo autostradale tra l’A4 e la Val Trompia (Lombardia); Aurelia-bis a La Spezia (Liguria); Grosseto-Fano (Toscana); SS4 Salaria (Lazio-Marche); SS106 (Calabria). Sono le 6 grandi opere sbloccate da questa mattina (martedì) dal Ministro delle Infrastrutture, in quello che lui stesso ha definito lo "Sblocca-Italia" (richiamando il titolo del decreto-legge del Governo Renzi del 2014).Niente da fare per la Sassari-Alghero, con l'ultimo lotto fino a Olmedo, ma nemmeno per il completamento dell’itinerario Sassari-Cagliari in Sardegna: erano le due opere sarde annunciate soltanto 48 ore fa da Matteo Salvini , le cui intenzioni rimangono quelle di imprimere un'accelerata alla progettazione definitiva per poter appaltare i lavori. Ci sarà invece ancora da attendere per gli ultimi chilometri che collegano laall'abitato di Alghero e all'aeroporto. Nel frattempo, considerato anche il botta e risposta tra il Presidente del Consiglio Michele Pais e l'ex sindaco della città Mario Bruno , continueranno le polemiche, insieme ai disagi.Nella foto: la videata pubblicata in serata dal Ministro Matteo Salvini con le opere sbloccate dall'Anas in Italia