Cor 14 gennaio 2023 Ex Cotonificio, verso la risoluzione contrattuale L’impresa impegnata a Sant´Agostino avrebbe arbitrariamente sospeso i lavori, motivo per cui l’Amministrazione comunale algherese starebbe valutando la risoluzione contrattuale. L´allarme del consigliere Sartore



ALGHERO - La notizia era nell’aria da tempo. I lavori per la realizzazione di un moderno centro polifunzionale nell’ex Cotonificio ubicato nel quartiere di Sant’Agostino, infatti, si erano arenati da tempo. Oggi la conferma: l’Amministrazione potrebbe usare ancora una volta il pugno di ferro e procedere con la risoluzione contrattuale.



Stando alle indiscrezioni trapelate nel corso della riunione di Commissione di questa mattina, ne avrebbe tutte le motivazioni. La sospensione dei lavori da parte dell’impresa, sarebbe infatti avvenuta in modo del tutto arbitrario, senza alcun accordo con la stazione appaltante ed in spregio agli obblighi contrattuali.



Ad incidere pesantemente su tutte le opere pubbliche, sarebbe il mutato scenario economico che ha fatto lievitare prezzi su materiali e attrezzature, aprendo contenziosi difficilmente gestibili. Soltanto ad Alghero quello dell’ex Cotonificio potrebbe essere il secondo appalto a saltare in aria in pochi mesi dopo quello della piscina coperta a Maria Pia.



Tra i più preoccupati il consigliere comunale della lista "Per Alghero", Pietro Sartore. «L’Amministrazione Conoci avrebbe potuto e dovuto portare avanti le opere per le quali la precedente Amministrazione di Centrosinistra aveva trovato i finanziamenti e invece, come già successo per la piscina coperta, anche per l’ex cotonificio i lavori sembrano purtroppo destinati a fermarsi per un tempo indefinito e che si spera non diventi infinito». Secondo Sartore, «la destra al governo si preoccupa soltanto alle cose effimere e molto poco di quelle concrete».