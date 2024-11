Cor 31 gennaio 2023 «Impianto possibile grazie alla Salvamare» Ad Alghero l´impianto di trattamento posidonia All´indomani della presentazione del nuovo impianto di trattamento della Posidonia che sorgerà ad Alghero, Paola Deiana ricorda come tutto è stato possibile grazie al suo forte interessamento nel corso della scorsa legislatura. Per lei una nuova esperienza all´interno del Partito democratico



ALGHERO - «Tutto è stato possibile grazie ad un mio intervento normativo durante l'esame della legge "Salvamare». Parole dell'ex deputata algherese Paola Deiana, che all'indomani della presentazione del nuovo impianto di trattamento della Posidonia che sorgerà a San Marco, per il quale Consorzio Industriale, Comune di Alghero e Provincia hanno ottenuto un importante finanziamento di 5 milioni di euro del Pnrr si dichiara «soddisfatta» e ne rivendica in qualche modo la completa «paternità». «Come relatrice del provvedimento ho voluto fortemente un articolo destinato al trattamento della Posidonia, in virtù delle numerose problematiche che riguardavano la gestione di questa pianta marina. Un lavoro - sottolinea Paola Deiana - che è partito con l'ascolto degli operatori del settore, dei funzionari, dei comuni, dei legislativi del Ministero dell'Ambiente, cercando anche di fare tesoro dei progetti sperimentali che, l'Università di Sassari e il comune di Alghero, fecero negli anni precedenti». Infine una citazione: "Quando il compito che ci diamo ha l'urgenza della passione, non c'è niente che possa impedirci di portarlo a termine". L'ex Pentastellata di Alghero, molto attiva nell'ultima legislatura quale membro della commissione Ambiente, dopo aver abbandonato Il Movimento 5 Stelle con cui nel 2018 era stata eletta alla Camera ed aver seguito l'allora ministro Luigi Di Maio nel nuovo gruppo "Insieme per il futuro", oggi è pronta per una nuova avventura politica tra i Democratici. Numerose, infatti, le comparse al fianco del candidato alle primarie del Partito democratico alla carica di segretario nazionale, Stefano Bonaccini.