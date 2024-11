S.A. 1 febbraio 2023 Sbloccati crediti imposta Superbonus Approvata dal Consiglio regionale la proposta di Sardegna al Centro che sblocca i crediti di imposta del superbonus 110%. Le dichiarazioni di Antonello Peru



CAGLIARI - «La nostra proposta che sblocca i crediti di imposta del 110% è stata approvata ieri dal Consiglio regionale. Per il nostro movimento politico è un grandissimo successo che va incontro alle esigenze di imprese edili e cittadini sardi. In tantissimi questi mesi ci avevano chiesto a gran voce di trovare una soluzione ad un problema che da una parte stava rischiando di mettere in ginocchio le imprese edili, e dall’altra stava impedendo il completamento e l’avvio degli interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni». Lo afferma il coordinatore regionale di Sardegna al Centro Antonello Peru.



«La nostra proposta, che avevamo presentato in una conferenza stampa alcune settimane fe, è nata da una collaborazione con l’ANCE, l’associazione degli imprenditori edili della Sardegna. Insieme a loro abbiamo studiato una soluzione a costo zero che prevede che sia proprio la Regione ad acquisire i crediti compensandoli con i propri debiti mediante i pagamenti sul modello f24 (irpef, contributi previdenziali, iva, irap e tutte le collaborazioni esterne) di tutto il sistema Regione» evidenzia l'esponente di Sardegna al Centro.



E prosegue: «Bisognava ovviare ad una vera e propria emergenza che aveva portato al blocco di diverse centinaia di milioni di euro di crediti acquisiti dalle imprese. Con l’approvazione della nostra proposta si potrà finalmente consentire di rendere “liquido” il mercato dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi permettendo alle imprese dei settori edile ed impiantistica di convertire in denaro i consistenti crediti posseduti evitando cosi il probabile fallimento e le gravi conseguenze anche in termini di perdita di lavoro». «Per quanto ci riguarda – conclude Peru – siamo oltre modo soddisfatti perché abbiamo portato a soluzione un problema che rischiava di avere conseguenze gravissime dal punto di vista economico per imprese e cittadini. Abbiamo allo stesso tempo dimostrato che la buona politica è quella che viene fatta con l’ascolto e con il confronto quotidiano di cittadini ed imprese».



Nella foto: Antonello Peru, coordinatore regionale Sardegna al Centro