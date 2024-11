Cor 6 febbraio 2023 «Il Puc è della città, dispiace per l´opposizione» «Stride la scelta dell’opposizione di non votare il progetto preliminare, ma cercheremo nel proseguo della progettazione di trovare convergenze perché il Puc è per la città, per lasciare alle future generazioni un’Alghero più bella, vivibile ed equilibrata. Che dia nuove opportunità di crescita e sviluppo in tutti i campi». Parole dell´assessore all´Urbanistica, Emiliano Piras