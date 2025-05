S.A. 18:10 Anteprima Liquida: Cassitta e Piredda a Sassari Un saggio che racconta i fatti avvenuti nell’aprile del 2000 nel carcere San Sebastiano di Sassari. Con gli autori dialogheranno Giuseppe Mascia, Ettore Licheri, Giacomo Bedeschi e Paolo Bellotti. Coordinerà l’incontro Pier Luigi Rubattu. Appuntamento alle 18.30 all’Ex-Ma.Ter



SASSARI - Domani, venerdì 9 maggio, una nuova anteprima del festival di letteratura giornalistica Liquida, organizzato dal Comune di Codrongianos con Lìberos: ne saranno protagonisti Giampaolo Cassitta e Pier Luigi Piredda, autori di “Aria mossa” (Il Maestrale), saggio che racconta i fatti avvenuti nell’aprile del 2000 nel carcere San Sebastiano di Sassari. Con gli autori dialogheranno Giuseppe Mascia, Ettore Licheri, Giacomo Bedeschi e Paolo Bellotti. Coordinerà l’incontro Pier Luigi Rubattu. Appuntamento alle 18.30 all’Ex-Ma.Ter di Sassari



Una storia terribile, che sembra provenire da un luogo e un tempo remoti. Invece i fatti raccontati nel libro “Aria mossa” (appena uscito per Il Maestrale) di Giampaolo Cassitta e Pier Luigi Piredda sono accaduti il 3 aprile 2000 nel carcere di San Sebastiano a Sassari: una protesta pacifica dei detenuti viene usata come innesco per una serie di violenze, sevizie e umiliazioni attuate da parte di coloro che, di quell’umanità franta, avrebbero dovuto garantire i diritti. È questa la storia che gli autori ripercorrono dando voce a chi, allora, si mosse per denunciare l'accaduto. Cassitta e Piredda presenteranno l’opera all’Ex-Ma.Ter di Sassari domani, venerdì 9 maggio, alle 18.30. Al loro fianco ci saranno il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il senatore Ettore Licheri, il direttore de La Nuova Sardegna Giacomo Bedeschi e l’educatore penitenziario Paolo Bellotti. Arricchiranno l’incontro, coordinato da Pier Luigi Rubattu, gli interventi di Mauro Cossiga e del Collettivo Clip.



L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Sassari e in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Mario Sironi, il festival Ammajare, l’associazione Intrecci culturali, il Collettivo Clip e la libreria Koinè Ubik di Sassari. Cosa è accaduto dentro il carcere di San Sebastiano a Sassari il 3 aprile del 2000? Perché, in un luogo dove l’aria è immobile da anni, qualcosa improvvisa­mente si agita fino a diventare protesta, ri­chiesta di aiuto, disperata ricerca di una soluzione che non arriva? E cosa racconta­no quelle macchie di sangue rappreso nel­la “rotonda”, nella sala colloqui, nelle cel­le e nei corridoi? E quei silenzi provenien­ti dalle stanze del potere? Tutto parte da una lettera che arriva nelle mani di un pe­nalista, di un giornalista e della magi­stratura che decide di varcare quelle mu­ra, con determinazione. E lì dentro si sco­pre un’atroce verità: una storia dura, diffi­cile da raccontare. Una storia sbagliata.



Nella foto: Giampaolo Cassitta