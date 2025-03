S.A. 9:39 «Peba un processo virtuoso per Alghero» Il plauso del consigliere comunale del Partito Democratico Pietro Sartore per l´approvazione unanime del Consiglio comunale del Piano per l´Eliminazione delle Barriere Architettoniche



ALGHERO - «L’approvazione unanime da parte del consiglio comunale di Alghero del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è un primo piccolo ma importante passo verso una reale inclusione, che permetta alle persone con disabilità di partecipare attivamente alla vita sociale, culturale ed economica, abbattendo le disuguaglianze di accesso agli spazi pubblici. L’attuazione del piano contribuirà a realizzare il diritto di tutti alla mobilità e alla fruizione dei servizi pubblici, con un miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini e per gli ospiti della nostra città. Le modifiche strutturali previste nel PEBA migliorano, infatti, la vita quotidiana non solo per chi ha una disabilità, ma anche per gli anziani, i genitori con passeggini e in generale per qualunque fruitore degli spazi pubblici» commenta il consigliere comunale del Partito Democratico Pietro Sartore.



«Il risultato raggiunto con l’approvazione del PEBA è frutto di un processo virtuoso, maturato in piena continuità amministrativa. L’azione, infatti, è stata avviata dalla precedente amministrazione grazie al lavoro dell’ex assessore all’urbanistica Emiliano Piras, e ha poi ricevuto un importante impulso durante l’Amministrazione Cacciotto grazie allo stesso Sindaco e all’attuale assessore all’urbanistica, Roberto Corbia, che hanno voluto aprire un processo di partecipazione e condivisione con le associazioni e con i singoli cittadini, che ha permesso di migliorare il piano. Questa fase di ascolto di osservazioni e suggerimenti, seppure non dovuta per norma, ha, infatti, permesso di apportare all’impianto complessivo dello strumento urbanistico delle importanti migliorie» prosegue l'esponente del centro-sinistra.



E conclude: «Virtuoso è stato, ovviamente, anche il lavoro delle tre progettiste che erano state incaricate di redarre il Piano e che anche grazie a un lavoro svolto in completa sinergia con i tecnici comunali, hanno prodotto un strumento accurato e approfondito, a cui ora va data piena attuazione. Ora che, infatti, con l’approvazione di questo strumento il primo passo è compiuto, l’auspicio è che gli indirizzi e le prescrizioni del piano non restino solo intenzioni, ma vengano attuati concretamente e che nel tempo si possano destinare sempre più risorse per rendere realmente la nostra città più accessibile e inclusiva».



Nella foto: Pietro Sartore