«PEBA, verso un Alghero più accessibile» Il plauso del Movimento Cinque Stelle Alghero per l'approvazione in consiglio comunale del P.E.B.A., il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Le dichiarazioni della consigliera comunale Giusy Piccone



ALGHERO - Il Consiglio Comunale di Alghero ha approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), strumento fondamentale per rendere la città più inclusiva e accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. Il PEBA, introdotto dalla legge 41/86 e ampliato dalla legge 104/92, rappresenta lo strumento normativo attraverso cui monitorare e superare le barriere architettoniche presenti sul territorio comunale, con l'obiettivo di realizzare un sistema urbano integrato e accessibile nel suo complesso.



Lo studio approvato ha preso in esame 29 percorsi pedonali distribuiti in altrettante zone della città e ha effettuato una valutazione di 20 edifici comunali, ponendo le basi per futuri interventi mirati all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità. «Come Movimento 5 Stelle ci auguriamo che l'approvazione in Consiglio comunale non sia la chiusura di un procedimento ma che sia la certificazione di un impegno per l’inclusione. Abbiamo chiesto in Consiglio Comunale un ulteriore sforzo, per attivare un sistema di monitoraggio e valutazione affinché l’impegno della città nei confronti dell’accessibilità sia evidente. Misurare i progressi nel tempo è importante per incentivare i lavoratori della pubblica amministrazione a dare la priorità all’accessibilità. Siamo certi che il PEBA andrà nel tempo per fasi successive continuerà a interessare l'intero territorio algherese» ha dichiarato la consigliera Giusy Piccone.



«Sarebbe cosa buona e utile estendere l'area di intervento con un programma pluriennale» ha aggiunto Piccone. «Sarebbe inoltre auspicabile che l’abaco, con gli interventi standard per strade e marciapiedi, diventi linee guida per la società In-House che si occupa degli interventi. Una città accessibile non è solo una città con marciapiedi adeguati, rampe non troppo pendenti, porte sufficientemente larghe e servizi igienici accessibili, ma è anche una città dove l'informazione è disponibile in formati diversi, compresi segnalazioni luminose, sonore e in braille. Come previsto dal piano. L'impegno dell'amministrazione comunale è orientato a integrare le esigenze di accessibilità in tutti i progetti urbani in corso, con la consapevolezza che soluzioni funzionali per le persone con disabilità rappresentano un miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini» conclude la consigliera comunale pentastellata.



Nella foto: Giusy Piccone