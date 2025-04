Cor 19:21 Fabbisogni abitativi: lo studio su Alghero Mercoledì 23 aprile un incontro pubblico al quale prenderanno parte il sindaco Raimondo Cacciotto, l´Assessore all´urbanistica Roberto Corbia, il presidente della Commissione Urbanistica Emiliano Piras, il dirigente del settore Giuliano Cosseddu



ALGHERO - "Patrimonio residenziale e nuovi fabbisogni abitativi e turistici della Città di Alghero". È lo studio che l'Amministrazione ha voluto compiere verso il nuovo Piano Urbanistico Comunale, per avere un'esatta fotografia delle esigenze abitative e turistiche della città. Commissionato a metà novembre alla Nomisma, azienda leader nelle ricerche di mercato, lo studio è ora disponibile con tutti i focus sui fabbisogni abitativi, sulle esigenze del mercato, sugli strumenti da adottare per agevolare l'accessibilità all'abitare.



Non solo, l'analisi realizzata dagli esperti offre un quadro completo sulla popolazione residente, sui cambiamenti generazionali e sulle tendenze, sul sistema economico e sull'andamento del mercato immobiliare e sui prezzi delle abitazioni. Un'analisi attenta e minuziosa che offre una base indispensabile per i ragionamenti e per le riflessioni e la programmazione del futuro della città.



Tutto questo verrà esposto nell'incontro pubblico che si terrà domani, mercoledì 23 aprile, alle 18:00 nella sala conferenze del Quarter. Un incontro pubblico al quale prenderanno parte il sindaco Raimondo Cacciotto, l'Assessore all'urbanistica Roberto Corbia, il presidente della Commissione Urbanistica Emiliano Piras, il dirigente del settore Giuliano Cosseddu.