La Sardegna torna al Salone del Libro

CAGLIARI - Dal 15 al 19 maggio la Regione torna alla 37ma edizione del Salone del libro di Torino. I dettagli e il programma sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa dall’assessora della Pubblica istruzione e cultura Ilaria Portas, assieme alla presidente dell’Associazione editori sardi (AES) Simonetta Castia. «Il Salone del libro di Torino è una vetrina nazionale e internazionale – sottolinea l’assessora – per il libro sardo e per tutta l'editoria isolana. Attraverso il libro e la narrazione, riusciamo a portare la nostra isola nel mondo e il resto del mondo, affascinato da queste letture, a visitare la nostra terra». La Regione ha stanziato per il biennio 2025-2026, che comprende l’edizione di quest’anno e quella del prossimo, l’importo complessivo di 160 mila euro per la partecipazione al Salone. Lo stand dello spazio Sardegna, da 120 metri quadrati, ospiterà 40 eventi tra presentazioni, incontri e proiezioni, con 37 editori, tra questi sono 28 quelli che presenteranno novità editoriali. La Regione sarà presente anche al Salone Off, evento collaterale alla rassegna, con 3 eventi.



«Negli anni lo stand Sardegna è diventato un punto di riferimento, e gli appuntamenti sono attesi e molto frequentati”, aggiunge Portas. “Quest'anno, grazie alla collaborazione di tanti soggetti coinvolti, siamo riusciti a mettere insieme un programma di grande livello e qualità. Celebriamo, inoltre, i tre personaggi illustri di cui ricorre l'anniversario dalla morte (Salvatore Satta, Emilio Lussu e Sergio Atzeni), dei quali portiamo anche delle versioni cinematografiche delle loro opere negli eventi del Salone Off. La stessa immagine grafica che la Sardegna porta al Salone è un'opera di Jenny Atzeni, figlia del compianto Sergio». La Sardegna partecipa anche quest’anno con la migliore proposta editoriale regionale, seguendo il tema “Le parole tra noi leggere” del 37mo Salone di Torino. La partecipazione dell’assessora Portas è prevista in alcuni degli appuntamenti in programma nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16, intervenendo a presentazioni, incontri e proiezioni. Tra gli eventi a cui prenderà parte l’esponente della Giunta Todde l’omaggio a Salvatore Satta, nell’incontro dal titolo “La letteratura europea in dialogo attraverso la lingua e il tempo” e nell’innovativo laboratorio di lettura sull’opera “Il Giorno del Giudizio”.