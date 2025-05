S.A. 13:05 Scienza e antroposofia: incontro ad Alghero Venerdì 9 maggio nello spazio incontri della libreria Il Labirinto in via Carlo Alberto ad Alghero la presentazione con il dottor Cimino, del libro di Heusser “Scienza e antroposofia”



ALGHERO - Per il Maggio dei libri, la libreria Il labirinto Mondadori organizza per la serata di venerdì 9 maggio nello spazio incontri Sala3 della libreria la presentazione con il dottor Cimino, del libro di Heusser “Scienza e antroposofia”. Giancarlo Cimino parla del pensiero di Peter Heusser sul rinnovamento del concetto di scienza. Partendo dall’epistemologia di Rudolf Steiner (1861-1925) e dal suo lavoro sugli scritti scientifici di Goethe, Heusser mostra come la certezza sulla realtà dello spirito e la sua conoscibilità possano essere acquisite attraverso un empirismo interiore e spirituale. Infatti, nell’empirismo interiore la conoscenza emerge quale attività spirituale, e allo stesso modo le leggi che governano la natura sono sperimentate come entità spirituali nella conoscenza scientifica.

Anche la materia, in effetti, è spirituale nella sua essenza interiore, ed è stata vista in questo modo da fisici come Werner Heisenberg o Walter Heitler nel XX secolo: una concezione che finora non è stata accolta dalla scienza. La realtà non contiene solo la materia e le sue leggi, ma anche forze immateriali con le loro leggi.



Questo libro parla di rinnovamento della scienza: partendo dall'epistemologia di Rudolf Steiner (1861-1925) e dal suo lavoro sugli scritti scientifici di Goethe, mostra come la certezza sulla realtà dello spirito e la sua conoscibilità possano essere acquisite attraverso un empirismo interiore e spirituale. Infatti, nell'empirismo interiore la conoscenza emerge quale attività spirituale, e allo stesso modo le leggi che governano la natura sono sperimentate come entità spirituali nella conoscenza scientifica. Anche la materia, in effetti, è spirituale nella sua essenza interiore, ed è stata vista in questo modo da fisici come Werner Heisenberg o Walter Heitler nel XX secolo: una concezione che finora non è stata accolta dalla scienza. La realtà non contiene solo la materia e le sue leggi, ma anche forze immateriali con le loro leggi. La scienza naturale, la psicologia e l'antropologia spiritualizzate sono in armonia con il modo di pensare di altri pensatori come Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, Schelling, Hegel, Goethe e, nel XX secolo, Franz Brentano, Max Scheler, Nicolai Hartmann e i fisici prima ricordati. Steiner ha attinto da loro. Tuttavia, è a lui che dobbiamo il fondamento epistemologico, nonché il rinnovamento e la sintesi moderna dell'opera di quei pensatori.



Giancarlo Cimino (Napoli 1955), laureato in medicina nel 1979, è medico della Società italiana di medicina antroposofica con esperienza clinica in pediatria e medicina generale antroposofica. È traduttore di testi antroposofici dal tedesco, tra i quali Scienza e antroposofia di Peter Heusser (Antroposofica, 2023). Peter Heusser (nato il 29 agosto 1950 a Brienz, Svizzera) è specialista in medicina generale (FMH) e titolare della cattedra Gerhard Kienle di Teoria Medica, Medicina Integrativa e Antroposofica, nonché direttore dell'Istituto di Medicina Integrativa dell'Università di Witten/Herdecke. La sua ricerca si concentra sull'efficacia dei metodi terapeutici antroposofici e integrativi, sulla valutazione dei concetti di formazione medica antroposofica, sull'antropologia medica e sui fondamenti epistemologici, concettuali e storici della medicina antroposofica.