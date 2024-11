S.A. 6 febbraio 2023 Danse & Bolero a Sassari e Cagliari Lo spettacolo della Koresh Dance Company (USA) fondata e diretta dal coreografo israeliano Ronen "Roni" Koresh in programma il 10 febbraio a Sassari e l´11 a Cagliari



CAGLIARI - Sbarca nell'Isola la Koresh Dance Company (USA), con “La Danse & Bolero”, intrigante e coinvolgente spettacolo che accosta due creazioni originali del coreografo israeliano Ronen “Roni” Koresh, tra suggestioni pittoriche e musicali, in cartellone in prima regionale venerdì 10 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari, con un duplice appuntamento sabato 11 febbraio alle 20.30 (turno A) e domenica 12 febbraio alle 19 (turno B) al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e dei Comuni di Sassari e Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna.



“La Danse & Bolero” comprende l'avvincente racconto per quadri ispirato ai celebri dipinti di Henri Matisse, figura di spicco della corrente artistica dei Fauves, dall'innovativo e già dirompente “Le bonheur de vivre” alle due versioni de “La Danse”, custodite rispettivamente al Museum of Modern Art di New York e al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo e l'inedita coreografia ispirata al “Boléro” di Maurice Ravel, costruita su una metrica incalzante e ipnotica, in un crescendo ricco di energia e pahos culminante nel travolgente e quasi parossistico finale.



Sotto i riflettori Melissa Rector, Micah Geyer, Kevan Sullivan, Robert Tyler, Sarah Shaulis, Paige Devitt, Callie Hocter, Devon Larcher e Savanna Mitchell interpretano le rigorose e affascinanti partiture dell'ammaliante composizione per corpi in movimento, dove si alternano pas de deux e pas de trois, quintetti e scene corali, che lascia il posto al ritmo irresistibile del “Boléro”. “La Danse & Bolero” rappresenta in un certo senso il manifesto della compagnia americana, per la prima volta in Italia (e in Sardegna, sotto l'egida del CeDAC), dopo le fortunate e applaudite tournées in Spagna, Turchia, Israele, Messico e Guatemala: «Penso che questi due lavori siano una meravigliosa rappresentazione della versatilità e della capacità della Koresh Dance Company di esplorare molti aspetti diversi della vita e della danza» – afferma il coreografo e direttore artistico Ronen “Roni” Koresh –. «Sono entrambi una celebrazione della vita e il pubblico se ne andrà colmo di gioia e felicemente ispirato».



Nella foto (di Contigo Photos): La Dance