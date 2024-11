S.A. 13 febbraio 2023 Green Food Week ad Ersu Sassari Ersu Sassari proporrà durante la Green Food Week un menù giornaliero con almeno un primo ed un secondo totalmente green, ovvero con materie prime vegetali, biologiche e locali



SASSARI - Ersu Sassari ha aderito alla Green Food Week, in programma dal 13 all'17 febbraio. L’evento, voluto da FoodInsider, l’osservatorio sulle mense scolastiche d’Italia - impegnato da anni nella promozione per una ristorazione buona, sana e sostenibile - e promosso da Andisu, l’associazione nazionale degli enti per il diritto allo studio universitario delle regioni italiane, ha come obiettivo stimolare le istituzioni a preferire menu a minore impatto ambientale a tutela dell’ambiente e per una maggiore sensibilizzazione sul tema di studenti e studentesse.



Ersu Sassari, insieme ai tantissimi Enti e Università che anche quest’anno aderiscono all’iniziativa, proporrà durante la Green Food Week un menù giornaliero con almeno un primo ed un secondo totalmente green, ovvero con materie prime vegetali, biologiche e locali; per il giorno clou dell’evento, giovedì 16 febbraio - in concomitanza con l'iniziativa di Caterpillar M'illumino di meno, la campagna radiofonica di Rai Radio 2 che dal 2005 si dedica al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili - sarà proposto invece un menù totalmente privo di piatti a base di carne.



Giovedì 16 ecco quale sarà il menù studiato dagli chef di Ersu Sassari per essere in linea con l’iniziativa: a pranzo verranno proposti zuppa di lenticchie, insalata di farro alle verdure, risotto ai funghi, pasta al pomodoro, polpette di melanzane, burger di verdure insalata di tofu e zucchine, caponata di verdure, insalatona vegetariana, poke vegani, verdure cotte, insalata e frutta; per la cena invece ci saranno pasta ai broccoli, vellutata di verdure, pasta al pesto rosso, crostone di melanzane in agliata, frittata di ceci e patate, hot dog di carote, cestini di verdure, scaloppine di seitan alla pizzaiola, insalatona vegetariana, poke vegani, insalatona di lenticchie e tofu, verdure cotte e crude, frutta.



La Green Food Week muove l’Italia verso un consumo di cibo più sostenibile per formare giovani e giovani più consapevoli e responsabili del peso che l'alimentazione e quindi i metodi di produzione hanno sul Pianeta e sulla salute. La campagna è nata nel 2022, coordinata dall’associazione Foodinsider e promossa da una rete composta da dieci Comuni (Fano, Bergamo, Bolzano, Cremona, Mantova, Parma, Pesaro, Rimini, Trento e Sesto Fiorentino), dall’AST – Azienda Sanitaria Territoriale – PESARO URBINO – MARCHE, da AIAB e da FIRAB. Inoltre, grazie al sostegno della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, la Green Food Week si è diffusa anche nelle mense universitarie di tutta Italia. Sul sito foodinsider.it sarà conteggiato il numero totale dei pasti sostenibili serviti durante la Green Food Week da tutti gli Enti che aderiscono all’iniziativa.