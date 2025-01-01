Alguer.it
S.A. 20:11
Muroni, nuova garante infanzia a Sassari
Maria Antonietta Muroni è la nuova garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Sassari, nominata nei giorni scorsi dal sindaco Giuseppe Mascia
SASSARI - Maria Antonietta Muroni è la nuova garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Sassari, nominata nei giorni scorsi dal sindaco Giuseppe Mascia. Neuropsichiatra infantile dal 1988, autrice di numerosi libri e relatrice e organizzatrice di vari convegni sul tema, Maria Antonietta Muroni è chiamata a «contribuire a promuovere azioni volte a incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella città di Sassari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dai servizi, progetti e iniziative» e a quanto stabilito dal relativo regolamento approvato da Consiglio comunale nel 2021.
