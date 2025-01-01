Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCronacaServizi › Acquedotto Bidighinzu a pieno regime
Cor 18:29
Acquedotto Bidighinzu a pieno regime
La situazione è ora tornata alla normalità a Ittiri, Ossi, Tissi, Muros, Sorso, Sennori, Osilo, Usini e Uri: Abbanoa sospenderà per tutto il fine settimana il piano di razionamento


SASSARI - È nuovamente a regime la condotta adduttrice dell’acquedotto Bidighinzu interessato nei giorni scorsi da un’improvvisa rottura in territorio di Tissi. Stanno proseguendo le attività di riempimento dei serbatoi mentre i tecnici di Abbanoa sono impegnati nell’eliminazione delle ultime bolle d’aria presenti in alcuni tratti di rete nei centri serviti: un fenomeno fisiologico che si verifica dopo un prolungato periodo di sospensione.

La situazione è ora tornata alla normalità a Ittiri, Ossi, Tissi, Muros, Sorso, Sennori, Osilo, Usini e Uri.
Come richiesto dai sindaci dei centri interessati, Abbanoa sospenderà per tutto il fine settimana il piano di razionamento legato all’emergenza siccità. L’erogazione idrica, quindi, sia sabato che domenica non subirà interruzioni. Lunedì sarà comunicato il nuovo calendario delle restrizioni.
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
21 novembre
Cimitero, precipita la situazione: sciopero
19 novembre
Giovani e droga: la storia di una madre allo Scientifico



