S.A. 13 febbraio 2023 «Tutelato diritto mobilità su Alghero» La soddisfazione del presidente del Consiglio regionale Michele Pais che chiede una fase di confronto con l’Unione Europea per ridefinire i parametri della Continuità Territoriale



ALGHERO - «Si è concluso con successo il processo di aggiudicazione delle rotte in regime di Continuità Territoriale anche su Alghero, garantendo così il diritto alla mobilità di tutti i sardi – dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais – ora si apre una fase di confronto con l’Unione Europea per ridefinire i parametri della Continuità Territoriale, finora penalizzanti per la Sardegna».



«Un grande lavoro di squadra tra il Governo regionale, il presidente Solinas con l’Assessore Moro ,e il Ministero delle infrastrutture guidato da Matteo Salvini, che sin dal primo momento ha sostenuto con determinazione le ragioni della Sardegna davanti alla Commissione europea – continua Pais –. Il sistema aeroportuale sardo va sostenuto nella sua interezza, i tre scali sardi nel futuro devono vedere consolidata la loro posizione con un maggiore numero di voli in regime di continuità territoriale, e nuove rotte commerciali nazionali e internazionali». «Su Alghero, in particolare, occorre accelerare sugli investimenti infrastrutturali, garantendo così competitività dello scalo, e maggiore connessione con le aziende del territorio, al fine di consolidare la sua operatività e garantire i livelli occupazionali» conclude Michele Pais.