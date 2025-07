S.A. 19:39 Camera Commercio Sassari: concluso il quinquennio Il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti ha condotto l’ente (dal 31 agosto 2020) insieme alla giunta camerale composta dalla vicepresidente Maria Amelia Lai, Giovanni Conoci, Benedetto Fois, Matteo Luridiana e Paolo Murenu



SASSARI - «Questi cinque anni sono stati un percorso intenso e proficuo, segnato da sfide complesse ma anche da straordinarie opportunità e obiettivi raggiunti. I risultati raggiunti, sia sul fronte del bilancio che sulla qualità dei progetti, numerosi e continui, testimoniano il valore del lavoro di squadra. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i componenti del Consiglio e alle Associazioni di categoria: la loro piena collaborazione è stata la vera forza motrice che ci ha permesso di agire nell'esclusivo interesse del territorio e delle imprese del Nord Sardegna, gettando basi solide per il futuro. E insieme a loro anche a tutto lo staff camerale sempre competente e puntuale in ogni azione».



Le parole del presidente Stefano Visconti nell'ultima seduta del Consiglio della Camera di Commercio di Sassari che ha condotto dal 31 agosto 2020, insieme alla giunta camerale composta dalla vicepresidente Maria Amelia Lai, Giovanni Conoci, Benedetto Fois, Matteo Luridiana e Paolo Murenu. Anche Promocamera, l’azienda speciale della Camera di Commercio in questi anni ha ribadito l’importanza delle sue azioni sul fronte formativo e dell’internazionalizzazione come ha tenuto ad evidenziare il presidente Francesco Carboni. Azioni che hanno visto recitare un ruolo rilevante Assonautica nord Sardegna braccio operativo nel settore nautico con la presidenza di Giovanni Conoci, pronto a sostenere una filiera in forte espansione.



E poi i progetti, le azioni, giusto alcune tra le più rilevanti: dai voucher a sostegno del commercio a quelli per la presenza ad eventi e fiere, passando per le attività legate alla formazione, per giungere al forte impatto sul territorio di Salude&Trigu, un vero e proprio moltiplicatore che in tutti questi anni sostiene gli eventi in tutto il nord Sardegna attivando un circuito virtuoso della proposta turistica. Ma non solo, grande attenzione alla svolta tecnologica e dell’innovazione del territorio con la nascita dell’Innovation Lab che ha attivato una serie di importanti percorsi- come Vetrine 4.0- capaci di restituire sul territorio conoscenze e visioni di sviluppo. A proposito di visioni il recente progetto Pnrr, Hub4Fin dedicato alle imprese che vogliono innovare e puntano su strumenti finanza alternativa. Un unicum in ambito nazionale.



Nella foto: Stefano Visconti