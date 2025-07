S.A. 19:27 Scelta e revoca del medico online Il cittadino potrà revocare il medico senza doverne contestualmente scegliere uno nuovo, o viceversa effettuare una nuova scelta senza una precedente revoca automatica; Anche i cittadini che attualmente non hanno un medico assegnato potranno effettuare la scelta online



CAGLIARI - Sul sistema regionale ZenteWeb è presente una nuova funzionalità che consentirà di scegliere o revocare il medico di famiglia in modalità digitale, senza la necessità di recarsi agli sportelli delle ASL. Implementata da Sardegna.It, la nuova funzionalità permetterà ai cittadini di gestire in modo più semplice e autonomo la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tramite i servizi online e senza l’obbligo di effettuare contemporaneamente entrambe le operazioni (scelta e revoca).



In particolare: Il cittadino potrà revocare il medico senza doverne contestualmente scegliere uno nuovo, o viceversa effettuare una nuova scelta senza una precedente revoca automatica; Anche i cittadini che attualmente non hanno un medico assegnato potranno effettuare la scelta online. Per poter usufruire del servizio on line, sarà sufficiente avere la Tessera Sanitaria (TS-CNS) con il microchip attivato o i codici SPID o la CIE (carta di identità elettronica). Il servizio sarà disponibile per tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della Regione Sardegna. Unica eccezione saranno i non iscritti all’anagrafe sanitaria regionale, come le persone provenienti da altre regioni o stati, che quindi potranno effettuare la scelta esclusivamente agli sportelli scelta e revoca della Asl di residenza.