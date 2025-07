S.A. 21:25 Fiere turismo a Catanzaro: domande imprese La XIII edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale e la IX edizione di Mirabilia Food&Drink, eventi B2B rivolti alle Imprese appartenenti al settore turistico e agroalimentare, in programma a Catanzaro il 13 e 14 ottobre prossimo



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari promuove la XIII edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale e la IX edizione di Mirabilia Food&Drink, eventi B2B rivolti alle Imprese appartenenti al settore turistico e agroalimentare, in programma a Catanzaro il 13 e 14 ottobre prossimo. I due eventi, organizzati da Isnart – Istituto Ricerche Turistiche e Culturali in collaborazione con Unioncamere e 21 Enti Camerali, rientrano nelle attività di Mirabilia Network, associazione dedicata alla valorizzazione presso il pubblico estero dei luoghi accomunati dalla presenza di siti Patrimonio dell’ UNESCO e della relativa offerta enogastronomica, anch’essa riconosciuta Patrimonio dell’Umanità.



La Borsa Internazionale del Turismo Culturale rappresenta per gli Imprenditori del settore turismo un’opportunità per promuovere il proprio prodotto turistico attraverso incontri B2B con buyers esteri provenienti da Paesi europei ed extraeuropei. Le Imprese possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre la data di giovedì 11 settembre. Il Mirabilia FOOD&DRINK vedrà protagonisti delle sessioni B2B gli Imprenditori del settore agroalimentare e vitivinicolo, i quali potranno promuovere i propri prodotti enogastronomici dinanzi a buyer provenienti da Paesi europei ed extraeuropei. Le imprese possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre la data di giovedì 4 settembre. Le imprese interessate devono prendere visione delle circolari informative relative al proprio settore di appartenenza, contenenti il programma delle giornate, i requisiti di partecipazione, i costi da sostenere e i servizi offerti. Per entrambi gli eventi il numero dei partecipanti è limitato e la selezione avverrà, previa verifica dei requisiti, secondo l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione.